تحذير من طقطقة الرقبة بعد انتشارها على تيك توك



وشارك الطبيب إيفر أرياس بعض النصائح الصحية لمتابعيه، حيث تفاعل مع مقطع فيديو منتشر على تيك توك لفتاة صغيرة قامت بطقطقة رقبتها، وعلقت على مقطع الفيديو الخاص بها: "سأطقطق رقبتي، كل شيء سيكون على ما يرام !!!"..

وعلق الدكتور أرياس "هناك عدد من المشاكل التي يمكن أن تنتج عن طقطقة الرقبة والمفاصل، وهو ما يحاول الأطباء التوعية به".

وفي معرض حديثه لمتابعيه البالغ عددهم 136.200 شخص عن سبب تحذيره من طقطقة الرقبة، أوضح أرياس كيف زارت مريضة تبلغ من العمر 20 عاماً المستشفى، بعد أن طقطقت رقبتها عدة مرات لكنها سمعت صوتاً غريباً في إحدى المرات مع الكثير من الألم.. وأوضح كيف شقّت المريضة طريقها إلى غرفة الطوارئ واحتاجت إلى إجراء فحص، حيث وجد الأطباء أنها تعرضت لكسر خطير.



وأضاف الطبيب: "ما حدث هو أن الأمر انتهى بها إلى ثني رقبتها أكثر من اللازم وبدأت تعاني من كسر انضغاطي"، ويمكن علاج الكسر الانضغاطي البسيط باستخدام دعامة يتم ارتداؤها لمدة 6 إلى 8 أسابيع، في حين أن الكسر الأكثر تعقيداً قد يتطلب إجراء عملية جراحية و/أو استخدام جبيرة صلبة لعدة أشهر.



ومضى الطبيب في تحذير المستخدمين وقال إن مشاكل مختلفة قد تنشأ مع طقطقة الرقبة، وقال: "في بعض الأحيان يأتي الناس مصابين بسكتات دماغية بعد الخضوع لجلسات طقطقة الرقبة، ويمكن التعرض لإصابات أخرى في الأوعية الدموية في بنية الرقبة نتيجة لذلك".

وحصل مقطع الفيديو الشهير للدكتور أرياس على ما يقرب من 40 ألف مشاهدة، وعلى الرغم من التحذيرات فقد تلقى مئات التعليقات من مستخدمين يقولون إنهم سيستمرون في طقطقة أعناقهم، حيث علق أحد الأشخاص: "أقوم بطقطقة رقبتي كل يوم لأكثر من 15 عاماً.. إذا لم أفعل ذلك، لا أستطيع أن أتابع يومي" وأضاف آخر أنه إذا أخذ نفساً عميقاً فسوف يطقطق عنقه من تلقاء نفسه.



أحد الأمثلة على الأشخاص الذين أصيبوا هو جوش هادر، من أوكلاهوما، الذي تم نقله بسرعة بعد أن سمع فرقعة في رقبته وشعر بالخدر، ولم يتمكن من المشي بشكل مستقيم وتم نقله إلى المستشفى.. وقال هادر إن الأطباء أخبروه أنه عندما طقطق رقبته، قام بلويها بسرعة كبيرة لدرجة أنه مزق بطريق الخطأ وعاءً دموياً يمتد من رقبته إلى دماغه، ما تسبب في السكتة الدماغية.

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