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تسليمات طائرات إيرباص ترتفع إلى 381 طائرة في 7 أشهر

9/11/2023 9:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إن عمليات التسليم ارتفعت 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 381 طائرة.


وذكرت في نشرة تجارية شهرية أن الطائرات التي سلمتها في يوليو/تموز بلغت 65 طائرة، في تأكيد لتقرير من رويترز.
وبعد بداية بطيئة هذا العام، تسارعت عمليات التسليم منذ مايو/أيار إذ تستهدف الشركة تسليم 720 طائرة في 2023.


وأكدت إيرباص الأسبوع الماضي هدف التسليم مع إصدار تقرير الأرباح للنصف الأول من العام، لكنها تراجعت عن هدف مؤقت للإنتاج الأساسي من 65 طائرة صغيرة الحجم شهريا بحلول نهاية عام 2024 ارتفاعا من حوالي 47 طائرة حاليا.


وأضافت الشركة أنها تلقت إجمالي 60 طلبية في يوليو/تموز، تشمل صفقات معلنة سابقا مع شركة طيران بيجاسوس لتسليمها 36 طائرة أخرى، ومع شركة طيران أيسلندا لتسليمها 13 طائرة.
واستقبلت الشركة حتى الآن إجمالي 1140 طلبية أو 1101 طلبية بعد إلغاء طلبيات مع طلب قياسي من الهند.

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