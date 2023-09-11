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سكالوني يتحفظ على إشراك ميسي أمام بوليفيا

9/11/2023 9:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأحد، أن قائد "الألبيسيليستي"، ليونيل ميسي، سيسافر مع البعثة إلى لا باز من أجل مواجهة بوليفيا الثلاثاء المقبل في ثاني جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولكنه لم يحسم مسألة مشاركته من عدمها كأساسي.
وأكد سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "السفر، سيسافر. لقد تدرب اليوم منفرداً. يتبقى يومان على المباراة. سنتخذ القرار النهائي بشأنه الإثنين، أو صباح يوم المباراة الثلاثاء. نريد دخول المباراة بأفضل ظروف ممكنة".
وخضع ميسي لفحوصات طبية السبت لاطمئنان على عدم وجود أي إصابة، وذلك بعد أن طلب التغيير في انتصار منتخب بلاده على الإكوادور بهدف نظيف الخميس الماضي في انطلاقة التصفيات المونديالية، ورغم عدم وجود أي تصريح رسمي بشأن إصابة الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني، إلا أن سكالوني أكد "جاهزية" صاحب القميص رقم '10'.
وتأتي صعوبة اللعب أمام بوليفيا على ملعبها، من الارتفاع الكبير للملعب على سطح البحر، لأن الضغط البارومتري المنخفض يمكن أن يتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الأكسجين للرياضيين المعتادين على المنافسة في الأجواء الطبيعية، أي أن أجسامهم لا تنقل أو تستخدم الأكسجين بنفس الكفاءة.
وقال في هذا الصدد: "مواجهة بوليفيا في حد ذاتها تزيد من صعوبة الأجواء، ولكني لن اشتكي تحت أي ظرف. الجميع مجبر على أن يلعب هناك. لا يمكن التكيف والاستعداد في هذا الوقت الضيق، وكان علينا أن نسافر قبل بضعة أيام، والعمل على جوانب أخرى".

ملاعب


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