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ديوكوفيتش يعلن موقفه من كأس ديفيز

9/11/2023 9:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، عقب تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة، أنه سيمكث في فالنسيا (إسبانيا) لمدة أسبوع لتمثيل صربيا في كأس ديفيز.
وقال الصربي البالغ من العمر 36 عاما: "سنراكم في فالنسيا في غضون يومين أو 3 أيام لأنني سأذهب للعب لصربيا"، وذلك ردا على سؤال لقناة (تي في إي).
ومن المقرر أن تقام منافسات دور المجموعات بنهائيات كأس ديفيز بين المجموعات في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول في فالنسيا (إسبانيا)، وبولونيا (إيطاليا)، ومانشستر (إنجلترا) وسبليت (كرواتيا). وفي الفترة بين 21 إلى 26 من نوفمبر/تشرين ثان ستنافس أفضل 8 فرق على اللقب في مالاجا (إسبانيا).
وتنافس صربيا ضمن المجموعة الثالثة، وستواجه إسبانيا وكوريا الجنوبية والتشيك في فالنسيا.
واحتل ديوكوفيتش اليوم الإثنين صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، متنزعا المركز الأول من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز الذي تراجع للوصافة بعدما سقط في نصف نهائي أمريكا المفتوحة ولن ينافس مع الفريق الإسباني في فالنسيا لأنه يحتاج للراحة.

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