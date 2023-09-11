زوّار يُعرقِلون مسار الحياة البرية في جبال الألب السويسرية



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

المخيّمون، الذين يستهويهم أخذ الصور الجميلة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجتاحون الجبال. بعض هؤلاء المخيّمين ينصبون خيامهم بشكل غير قانوني، ممّا يُشكِّل عائقاً لازدهار الحياة البرية التي تحتاج إلى بيئة هادئة.

في أعالي سلسلة جبال برينزيرغرات في وسط سويسرا، وقبيْل طلوع الفجر، تنتظر مجموعة مؤلّفة من خمسة شبان مع متسلقين آخرين وصولَ أشعة الشمس إلى المرتفعات الجبلية. لكن السُّحب الكثيفة لا تبارح هذا الحشد من البشر الذي ينتظر رؤية هذا المنظر الخلاب.

" أشعر بخيبة أمل بعض الشيء. لقد خضنا رحلة تسلق لفترة طويلة. وكل هذا المشي لمسافات طويلة كان فقط من أجل التقاط صورة منظر خلاّب - هذا لا يعني أن ما نراه ليس جميلاً، لكنه ليس ما كنا نتوق لرؤيته"، يقول أحد الشباب من المجموعة؛ حيث أن الرؤية ليست منقشعة بما يكفي لالتقاط صورة خلابة لمنظر شروق الشمس على الجبال.

العديد من المتسلقين وقد توجهوا إلى الجبال لرؤية منظر شروق الشمس، ولكن للأسف، تحجب سحب كثيفة الرؤية أمام هذا الحشد المُنتظِر. SRF-SWI

لحسن الحظ، كانت مجموعة الأصدقاء هذه قد نجحت في التقاط صورة لمنظر غروب الشمس في اليوم السابق، وقامت بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

إلا أن التخييم على هذه التلال الجبلية يبقى ممنوعاً، ويُعتبر غير قانوني؛ لأن المنطقة مصنّفة كواحدة من محميّات الحياة البرية. وقد صرّح البعض من أعضاء المجموعة، بأنهم لم يدركوا أن الإقامة هنا ليلاً مخالفة للقانون، إلا بمجرد وصولهم إلى قمة الجبل؛ وذلك عندما لاحظوا لافتة التحذير التي تمنع إقامة المخيّمات في المنطقة.

في مروج لومباشالب في برن، وعلى بُعد 500 متر أسفل المكان الذي نصبت فيه مجموعة الأصدقاء خِيَمها ليلة كاملة، يقوم حارسان من حراس الغابة مع حارس المحمية المكلف من قبل الكانتون بمراقبة ما يحدث في الأعالي. والجدير بالذكر هنا، أنه قد لوحظ في الفترة التي تلت جائحة كوفيد-19، ازدياد في عدد الأشخاص الذين توجهوا للتخييم على ظهر جبل برينزيرغرات.

يقوم حارسان من حراس الغابة مع حارس المحمية المكلف من قبل الكانتون بمراقبة تحرّكات المخيمين غير القانونيين من الأسفل. SRF-SWI

هناك العديد من اللافتات تمنع التخييم، كما يقوم حارسان من حراس الغابة باعتراض المتوجّهين المُحتملين إلى المنطقة بغية التخييم. ولقد صُمّم المدخل بهذا الحجم الصغير جداً إلى محمية الحياة البرية، بهدف منع الناس عملياً من نقل حقائب كبيرة إلى المحمية البرية، لكن كل هذه التدابير لم تنفع في تحقيق الهدف المنشود، أي المنع التام لدخول المحميات الطبيعية.

اللافتات الموضوعة على طول ظهور جبل برينزيرغرات عليها إشارة حظر التخييم في المنطقة SRF-SWI

وخلال موسم الذروة، يقوم الناس بالتخييم هنا كل يوم تقريباً. يذهب حارس المحمية إلى الأعلى مرة في الأسبوع ويفرض غرامات على المخيّمين الليليّين. وبحسب الحرّاس المكلفين بحماية المنطقة، فإن التدفق المستمر لأعداد المخيّمين يعود بشكل رئيسي إلى المنشورات الموضوعة على وسائل التواصل الاجتماعي. "تكمن المشكلة فيما يُنشَر على وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي الكثيرون لأنهم رأوا مناظر الموقع الخلابة منشورة عبر الإنترنت."

في كانتون غلاروس، على ارتفاع 2,500 متر فوق سطح البحر، وعلى قمة ماتنكوبف التي تطل على بحيرة ليمرن، يمكن العثور على آلاف المصوّرين الذين التقطوا صوراً مماثلة وقاموا بنشرها على إنستغرام.

وبالرغم من أن التخييم على قمة الجبل يعتبر قانونيْاً، إلّا أن سامويل غانتنر، حارس المحمية المكلف من قبل الكانتون، يعرب عن قلقه إزاء هذا الأمر. حيث يقول: "إن ممارسة التخييم تأخذ أبعاداً من شأنها أن تؤثر سلباً على حماية الحياة البرية والنباتات المحلية". ويضيف قائلاً: "لا توجد هناك أعداد كبيرة من الحيوانات مقارنة بأعدادها على ارتفاع 1,000 متر تقريباً، ولكن الحياة البرية التي تنمو في أعلى المناطق هي أكثر اعتماداً على جو من الهدوء والسلام لازدهار بيئتها."

يقوم السياح يومياً بالتخييم على قمة ماتنكوبف. وفي عطلات نهاية الأسبوع، يتم نصب ما بين 15 و20 خيمة، كما تقول كلاوديا فرايتاغ، التي تدير نزل "موتسيهوت" الجبلي القريب من المكان والمخصص لإقامة السيّاح.

تشعر فرايتاغ بتداعيات الزيادة في عدد المخيّمين على البيئة في المنطقة. "المخيّمون يتركون مخلفاتهم ونفاياتهم، ويستخدمون مرافقنا الصحية ومياهنا المتاحة"، كما تقول. ولكن وبالرغم من ذلك، تضيف بواقعية: "من الناحية التسويقية، يمكن اعتبار ما يقوم به المخيّمون من نشرهم للصور الخلابة للمنطقة، فكرةً ذكية. وإذا امتلأت الحجوزات على نطاق واسع في المنطقة بفضل المخيّمين، فلن نجد أنفسنا مضطرين إلى إجراء الكثير من الإعلانات لتأمين عوائدنا المالية."

وعلى الرغم من أن الزيادة في عدد الزوار مفيدة لنمو الأعمال التجارية في المنطقة، إلا أن فرايتاغ تعتبر أن هناك حاجة لوضع المزيد من لوائح القوانين التنظيمية. حيث أنها في هذا الموسم، شرعت في القيام بعمليات إحصاء لأعداد المخيمين على القمة يومياً وتوثيق وقائع متنوعة من سلوكياتهم.

بالنسبة لغانتنر، من الواضح أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.

وعن هذه المسألة، يتحدّث قائلاً: "أعتقد أنه من الرائع أن يستمتع الناس بالطبيعة. لكن هذا الجانب يبقى أحاديّاً إذا لم يؤخذ ما سواه بعين الاعتبار. يقوم الأشخاص بانتقاء محتوى معين من مصادر متعددة ومن ثمّ بنشره في كل مكان على شبكات الإنترنت دون أن يدركوا خطورة الآثار السلبية من الضغط والاجهاد، التي يمكن أن تطال البيئة والحياة البرية نتيجة لذلك."

لهذا السبب، يعتبر أنه من المهم أن يقوم الحراس بتكثيف حملات التوعية المتعلقة بهذه المسألة، لكنه يرى أنه قد يكون من الضروري في نفس الوقت النظر في إمكانية فرض حظر دخول السيارات أو حتى فرض حظر عام على إقامة الخيام في المنطقة. في الوقت الراهن، يقوم كانتون غلاروس بالبحث عن مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة والممكنة على هذا الصعيد.

المزيد

تعد الحيلولة دون انهيار نظام التقاعد على المدى البعيد من أولويات العديد من الدول. هل تساعد الديمقراطية المباشرة على التوقّي من ذلك؟

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

هكذا تُكافح سويسرا لضمان معاشات التقاعد للأجيال القادمة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد