مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار
التاريخ
9/11/2023 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، نفي ما يشاع من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار مجلس الوزراء المصري قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر، من مختلف دول العالم.
وبينت الصحيفة، أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء، وأكد على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، ومشدد على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
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