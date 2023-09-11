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مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

9/11/2023 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، نفي ما يشاع من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار مجلس الوزراء المصري قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر، من مختلف دول العالم.
وبينت الصحيفة، أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء، وأكد على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، ومشدد على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.

وأصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

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