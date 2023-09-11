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زيلينسكي يبتز الاتحاد الأوروبي مجددا

9/11/2023 8:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع مجلة Economist إن خفض المساعدات الغربية لنظامه، قد يتسبب في رد فعل لا يمكن التكهن به من اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.


وشدد زيلينسكي على أن قطع المساعدات "سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية". ووفقا له، "من المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على التخلي عن بلادهم".


وذكر زيلينسكي أن الأوكرانيين "تصرفوا عموما بشكل جيد" و"ممتنون كثيرا للدول التي وفرت لهم المأوى"، لكنها لن تكون "قصة جيدة" لأوروبا إذا "حشرت هؤلاء الناس في الزاوية".


وأشار زيلينسكي إلى أنه "بدأ يشك في صدق بعض الشركاء الغربيين الذين يزعمون أنهم سيدعمون بلادنا دائما".


وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الفترة من 24 فبراير من العام الماضي إلى 23 مايو من هذا العام، وصل أكثر من ثمانية ملايين لاجئ أوكراني إلى أوروبا، تم تسجيل أكثر من خمسة منهم في الدول الأوروبية كجزء من برامج المساعدة الوطنية.

RT

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