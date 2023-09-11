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الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

9/11/2023 8:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط (IOM) عثمان البلبيسي.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي وأطر التنسيق المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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