

وقالت المصادر إن "الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية البحرينية، قيد الإعداد منذ أكثر من عام، وتتضمن الالتزام بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديدا أمنيا وشيكا"، مؤكدة أن الاتفاقية إنها ستكون ملزمة قانونا، وستتضمن التزاما أمنيا، وتحدد الخطوط العريضة للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين بالإضافة إلى التعاون حول التقنيات الموثوقة.



وأوضحت المصادر أنه مع ذلك، فإن الاتفاق لا يتضمن التزام المادة 5 على غرار حلف شمال الأطلسي، والذي كان يتطلب من الولايات المتحدة أن تتعامل مع أي هجوم على البحرين بمثابة هجوم على أمريكا، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرادت استخدام الاتفاقية كإطار لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة.

RT