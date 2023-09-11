وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم جونغ أون روسيا في أبريل من عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بالقطار، وعقد لقاء مع الرئيس بوتين في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية على جزيرة "روسكي".

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