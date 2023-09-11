Monday, 11 September 2023 04:45 GMT

الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا

9/11/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بزيارة رسمية إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".


وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم جونغ أون روسيا في أبريل من عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بالقطار، وعقد لقاء مع الرئيس بوتين في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية على جزيرة "روسكي".

MENAFN11092023000208011052ID1107045344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث