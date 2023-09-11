Monday, 11 September 2023 04:45 GMT

سقوط شابين سعوديين من جبل في جازان أثناء لعبهما كرة القدم - فيديو

9/11/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط شابين سعوديين أثناء لعب كرة القدم من سفح جبلي بجازان، في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.


ويظهر الفيديو شبانا يلعبون كرة القدم، فوق سفح جبلي بجازان، قبل أن يتقدم شابان بالكرة لتصويب تسديدة على المرمى، ويسقطان فجأة من رأس الجبل.


وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتخطت مشاهداته حاجز مليون و200 ألف مشاهدة على أحد الحسابات في وقت قصير.

هذا وأفادت معلومات بأن الشابين بصحة جيدة ولم يتعرضا لإصابات خطيرة.
روسيا اليوم

MENAFN11092023000208011052ID1107045343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث