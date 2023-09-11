

ويظهر الفيديو شبانا يلعبون كرة القدم، فوق سفح جبلي بجازان، قبل أن يتقدم شابان بالكرة لتصويب تسديدة على المرمى، ويسقطان فجأة من رأس الجبل.



وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتخطت مشاهداته حاجز مليون و200 ألف مشاهدة على أحد الحسابات في وقت قصير.

هذا وأفادت معلومات بأن الشابين بصحة جيدة ولم يتعرضا لإصابات خطيرة.

روسيا اليوم