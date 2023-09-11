روسيا تعتزم استئناف إنتاج دبابات «تي-80»



وقال ألكسندر بوتابوف، رئيس شركة ((أورال فاجون زافود)) لتصنيع الدبابات، إن الجيش الروسي كلَّف شركته بمهمة استئناف إنتاج دبابات ((تي-80))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الأنباء الألمانية)).



وأضاف بوتابوف، في مقابلة مع قناة ((زفيزدا))، أمس الأحد: ((هذه هي المهمة، أو على الأقل كلَّفنا بها الجيش))، مشيراً إلى أن شركة تصنيع الدبابات تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن الخطة.



وقال التقرير، الذي بثَّته قناة ((زفيزدا)) إن دبابات ((تي-80)) أثبتت فائدتها بشكل خاص، خلال ((العملية العسكرية الخاصة)) الروسية في أوكرانيا، مستخدماً المصطلح الذي يستخدمه ((الكرملين)) للإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.



وبدأ تصنيع الدبابة ((تي-80)) في الاتحاد السوفياتي عام 1976، ولكن بأعدادٍ أقلّ بكثير من الدبابة ((تي-72))، التي جرى تطويرها قبلها، ولكن كانت لا تزال يتم تصنيعها بالتوازي.



ويقال إن ما مجموعه نحو 10 آلاف دبابة ((تي-80)) خرجت من خط التجميع، قبل أن يتوقف إنتاجها إلى حد كبير لصالح إنتاج الدبابة ((تي-90)).



ولا توجد تفاصيل حول إعادة استئناف عملية إنتاج الدبابة ((تي-80)) المحتملة.

وقال بوتابوف إن هناك محادثات مع وزارة الصناعة حول إنشاء منشآت إنتاج جديدة.



وتكبدت روسيا خسائر فادحة، خلال غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، والذي استمرّ حتى الآن أكثر من 18 شهراً، وفقدت أكثر من 2000 دبابة، وفق مجموعة ((أوريكس)) الاستقصائية.

الشرق الأوسط