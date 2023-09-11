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إنفاق المستهلكين يخفض توقعات نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي

9/11/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، قائلا إن التضخم يؤثر بشدة على رغبة الناس في الإنفاق في المتاجر - في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد بشكل حاد الائتمان اللازم للاستثمار والمشتريات.
تأتي التوقعات الصادرة اليوم من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع تزايد المخاوف من الركود، بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي قرارا رئيسا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.

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