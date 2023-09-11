إنفاق المستهلكين يخفض توقعات نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي

إنفاق المستهلكين يخفض توقعات نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/11/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، قائلا إن التضخم يؤثر بشدة على رغبة الناس في الإنفاق في المتاجر - في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تقيد بشكل حاد الائتمان اللازم للاستثمار والمشتريات.
تأتي التوقعات الصادرة اليوم من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع تزايد المخاوف من الركود، بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي قرارا رئيسا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.
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