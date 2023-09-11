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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

9/11/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية ارتفع الإسترليني قليلا أمام العملتين ليصل عند 1.251 دولار و1.167يورو.

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