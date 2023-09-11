5 أطعمة لمحاربة القلق والاكتئاب

ويؤكد الخبراء أن الأطعمة والمشروبات التالية أثبتت فعاليتها في علاج أعراض القلق والاكتئاب، محذرين من أنها لا تستطيع علاج اضطرابات الصحة العقلية وهي كالآتي:





1. البابونج

ووفقًا لتقرير نشره موقع Healthline، يساعد مشروب البابونج، وهو عشب معروف، على تهدئة القلق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تقلل بدورها الالتهاب المرتبط بالقلق. ويُعتقد أيضًا أن البابونج يساعد في تنظيم الناقلات العصبية المرتبطة بالحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين. وبحسب نتائج دراسة، أجريت عام 2017، فإن تناول 1500 ملليغرام من مستخلص البابونج يوميًا يؤدي إلى تقليل أعراض التوتر والقلق بشكل كبير.





2. سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ والمعادن، مثل فيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك DHA وحمض الإيكوسابنتاينويك EPA. ووفقًا لتقارير نشرها موقع Healthline، تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم الدوبامين والسيروتونين، مما يؤثر على الحالة المزاجية وتخفيف القلق.





3. الشوكولاتة الداكنة

وتقدم الشوكولاتة الداكنة الكثير من الفوائد الصحية وتعتبر من الأطعمة الفائقة، لأنها مليئة بالألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. وبحسب ما جاء في تقرير لجمعية الأميركية للطب النفسي، ترتبط الشوكولاتة الداكنة بتأثيرات إيجابية على الحالة المزاجية والصحة العقلية. توصلت دراسة، أجريت عام 2019 بواسطة باحثون في جامعة لندن كوليدج، أإلى أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بكثير للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.





4. التوت الأزرق

وفقًا لموقع WebMD، إن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، والتي من المعروف أنها تساعد في تخفيف القلق وتخفيف مشاعر الاكتئاب. كشفت نتائج دراسة، أجريت عام 2020، أنه على مدار شهر، أبلغ المراهقون الذين تناولوا مكملات التوت البري عن أعراض أقل للاكتئاب. ومن ثم فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع الفواكه والتوت والخضروات يساعد على منع أعراض القلق والاكتئاب.





5. المكسرات

تعتبر المكسرات من الأطعمة الفائقة المليئة بفوائد الصحة العقلية، ويرتبط تناول حفنة من المكسرات يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث توصلت دراسة حديثة، نُشرت في دورية Clinical Nutrition، إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17%.

وجد الباحثون أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن، الذين تناولوا 30 غرامًا من المكسرات، مثل اللوز أو الجوز أو البندق أو الفستق أو الكاجو، كانوا أقل عرضة لتناول مضادات الاكتئاب أو الإصابة بالاكتئاب.



