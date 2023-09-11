تعاونت مجموعة الإمارات ومايكروسوفت لتدريب وتوجيه وإعداد المواطنين الإماراتيين ذوي الإمكانات العالية ليصبحوا قادة المستقبل.

وجرى تصميم برنامج حول دورات مايكروسوفت التكنولوجية، بما في ذلك التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لقيادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية. وتتمثل الرؤية المشتركة في تثقيف وإلهام قادة المستقبل في مجموعة الإمارات، وكذلك وضع خارطة طريق وظيفية واضحة تعتمد على إحداث تحول في أعمالهم وثقافتهم.

ويتضمن البرنامج أكثر من 120 ساعة من ورش العمل داخل الفصول الدراسية وسط بيئة مختلطة، مدعوماً بتوجيهات فريق قيادة مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فرص أمام المشاركين للالتقاء بكبار القادة والتعلم منهم في المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في ريدموند، بالولايات المتحدة الأميركية.

فرص

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «نقدر عالياً تعاوننا التاريخي مع مايكروسوفت، ويسعدنا أن نوسعه ليشمل توفير فرصٍ أمام قادتنا المستقبليين لتطوير حياتهم المهنية واكتساب معرفة أوسع. كما نعتز برؤيتنا المشتركة التي تتمحور حول تطوير وتمكين موظفينا من أجل مستقبل أفضل، والاعتماد على إمكاناتهم ومساهمتهم في إفادة أعمالنا ومجتمعاتنا. وما هذه المبادرة الجديدة سوى خطوة أولى، ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا لدعم استراتيجيتنا للتوطين».

وقال نعيم يزبك مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: «إن الوتيرة السريعة للتحول الرقمي عبر الصناعات الرئيسية، مثل قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة، تعني أن من المهم أكثر من أي وقت مضى قيام المهنيين الشبان بصقل مهاراتهم الرقمية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة الإمارات في هذا البرنامج الجديد لتمكين وتسليح الجيل الجديد من قادة الإمارات بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التي تدفع التميز في الأعمال. ومن شأن هذا التعاون مع مجموعة الإمارات أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن دعم خطط دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز دولي لمواهب المستقبل».

تطوير

وأطلقت مجموعة الإمارات مؤخراً برنامجها لتسريع تطوير المواهب الوطنية، الذي يتضمن أربع ركائز أساسية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوطين «رحلتي». ويقدم برنامج Take-off Internship لطلبة مختارين من أفضل الجامعات العالمية تدريباً داخلياً لمدة تصل إلى 12 شهراً. ويقدم برنامج منحة البكالوريوس الدولية منحة أكاديمية كاملة لطلبة المدارس الثانوية المتفوقين في جامعات كبرى بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. أما برنامج الخريجين Fly High Graduate، فهو مخصص لخريجي الجامعات المحلية والعالمية المتفوقين، بينما يقدم برنامج منح الماجستير منحاً دراسية بدوام كامل لموظفي المجموعة المقبولين في برامج الماجستير بأفضل الجامعات.

وبالإضافة إلى برنامج التسريع، تقدم مجموعة الإمارات سلسلة من فرص التطوير الأخرى، مثل التدريب على القيادة والمهارات، والتناوب الداخلي، والمنح الدراسية، والتدريب الداخلي، والدورات المصممة لتمكين المرأة. ويواصل الفريق مراجعة وتقديم مبادرات جديدة لجذب المواطنين الإماراتيين الموهوبين وتطويرهم والاحتفاظ بهم وجعل مجموعة الإمارات جهة العمل المفضلة.

وتواصل مايكروسوفت الإمارات، من خلال برنامجها التدريبي الداخلي «طموح»، دعم الأهداف الاستراتيجية للتوطين وتعزيز فرص التوظيف أمام الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات المعتمدة عالمياً، وتزويد الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل بفرص الشروع في رحلة التطوير المهني، التي تتضمن التدريب وشهادة مايكروسوفت واكتساب الخبرة أثناء العمل.