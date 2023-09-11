«ايدج ميدل إيست»: دبي العاصمة الرقمية للعالم

أشاد موقع «ايدج ميدل إيست» المتخصص في العملات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات، بالمشهد المتطوّر الذي أصبحت عليه إمارة دبي، كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

وأكَّد الموقع

أنَّ «دبي تشهد تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، وذلك عبر رؤية استراتيجية والتزام لا هوادة فيه بالتقدم التكنولوجي، جعل دبي العاصمة الرقمية للعالم».

وذكر الموقع أنَّ «أحد إنجازات دبي هو إنشاء شبكة واسعة تضم أكثر من 23600 نقطة واي فاي مجانية، خاصّة وأنَّ توزيعها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المدينة، وليس توزيعاً عشوائيّاً بما في ذلك المتنزهات والشواطئ ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة، مما يضمن بقاء المقيمين والزوار على اتصال أينما ذهبوا، ولا تعمل هذه المبادرة على تعزيز التجربة الرقمية للجميع فحسب، بل تجسد أيضاً التزام دبي بتوفير اتصال سلس».

الرحلة الرقمية

واستشهد الموقع ببدء رحلة دبي الرقمية منذ أكثر من عقدين من الزمن مع إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية في عام 2000، والتي أعقبها مبادرة الحكومة الذكية في عام 2013، والتي أرست حجر الأساس لبرنامج دبي الرقمي الشامل».

وأضاف: «بحلول نهاية عام 2021، نجحت دبي في القضاء على المعاملات الورقية، وهو دليل على تفانيها في التحول الرقمي، حيث ترفع دبي أنظارها إلى أعلى المستويات، وتهدف إلى أن تصبح العاصمة العالمية للعالم الرقمي، وهو الأمر الذي يلتزم به قادة المدينة بتحقيق هذا الهدف الطموح من خلال التركيز على الابتكار الرقمي وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية للمقيمين والزوار على حد سواء».

دبي الآن

وأكّد الموقع أنَّ تطبيق «دبي الآن» أحد العناصر الأساسية في استراتيجية دبي الرقمية، والذي يوفر الوصول إلى أكثر من 170 خدمة من خدمات القطاع العام والتجاري من أكثر من 35 مؤسسة.

وأردف: «التطبيق يوفّر خدمات الدفع سواء كان الأمر يتعلق بالدفع مقابل مواقف السيارات، أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، أو تقديم بلاغات الشرطة، أو إعادة تدوير النفايات، أو الإبلاغ عن حادث مروري، فإنه يبسط المهام والمعاملات اليومية، ويؤكد نمو دبي المذهل، مع معالجة ملايين المعاملات، أهميتها في المشهد الرقمي في دبي».

7 ركائز



واستشهد الموقع بتحديد هيئة دبي الرقمية خارطة طريق شاملة تركز على سبع ركائز أساسية: المدينة الرقمية، والبيانات والإحصائيات، والأمن السيبراني، والقدرة التنافسية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وهي الخارطة التي تُعدّ بمثابة ضوء إرشادي للتحول الرقمي في دبي، مع التركيز على اتباع نهج شامل للتطوير التكنولوجي».

ويتجلى التزام دبي بالحوكمة الرقمية من خلال «مؤشر دبي للمعاملات»، الذي يراقب كفاءة الحكومة في الوقت الفعلي، ولا يوفر هذا المؤشر للقادة الحكوميين رؤى قيمة حول أداء الخدمات فحسب، بل يسمح أيضاً للمواطنين بتتبع الخدمات المقدمة لهم، وهدفه الأساسي هو توسيع الاقتصاد الرقمي، وتحسين التجربة الرقمية، ورفع تصنيف دبي على الساحة العالمية.

ولتسريع تحولها الرقمي، تستثمر دبي في تحسين مهارات المواهب الإماراتية، بحسب الموقع، وذلك من خلال خطة لتدريب وتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن إماراتي على المهارات الرقمية المتقدمة، تضمن المدينة احتفاظها بأعلى مستويات الكفاءة التكنولوجية.

سحابة دبي الرقمية

وبحسب الموقع؛ فإنَّ اعتماد دبي مشروع «سحابة دبي الرقمية» الذي أطلقه ولي عهد دبي، يوفّر للجهات الحكومية إمكانية الوصول الموحد إلى الخدمات السحابية، بما في ذلك التخزين والحوسبة والشبكات.

وختم الموقع تقريره بالقول: «مع استمرار دبي في التطور لتصبح عاصمة رقمية عالمية، فإن رؤيتها الاستراتيجية وخارطة طريقها الشاملة وتفانيها الذي لا يتزعزع في التقدم التكنولوجي هي بمثابة نموذج للمدن في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى احتضان العصر الرقمي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنيها».