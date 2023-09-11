(MENAFN
- Oxford Business Group) مجموعة أكسفورد للأعمال وجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط تتعاونان للكشف عن أحدث دراسة حول الحوكمة الاجتماعية في المنطقة
أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالتعاون مع شركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، تقريرا متعمّقًا بعنوان "قيادة التغيير الاجتماعي والمُضي نحو الحوكمة" يستعرض كيفية استفادة شركات تصنيع السيارات من الابتكارات التكنولوجية لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل الشمولية وإدارة مخاطر الحوكمة والحدّ منها.
يقدم هذا التقرير – الذي يعد الأحدث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – تحليلاً وافيًا للتوجّهات الأساسية التي ترسم مسار التغيير بشركات تصنيع السيارات وآثارها الأوسع نطاقًا على منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مدعومة بالبيانات الرئيسية والرسوم البيانية، كما يستعرض أهمية التحوّل نحو إنتاج السيارات المتصلة والمستقلة والمشتركة والكهربائية، وكيف يمكن أن يكون أكثر اتساقًا مع الأهداف العالمية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كذلك، يتناول التقرير مدى التأثير الإيجابي المتوقع أن تُحدثه الحلول التكنولوجية المستخدمة في خيارات التنقل الذكي على معدلات السلامة على الطرق، مؤيدًا ذلك بدلائل قوية توضح أهم السبل التي يمكن أن تساهم من خلالها هذه الحلول في تقليل عدد الوفيات في الحوادث المرورية الناتجة عن أخطاء بشرية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض التقرير أيضا رؤى تقدّمية حول الدور الذي ستلعبه أنظمة الاتصالات الذكية في الحدّ من التكدسات المرورية وتلوث الهواء، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الحياة، بشكل عام، بما يشمل تطوير التقنيات والحلول التكنولوجية في أنظمة النقل العام المتكاملة ومبادرات الركوب الجماعي.
علاوة على ذلك، يؤكد التقرير على أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات في أنظمة المركبات الذكية وذاتية القيادة، مشيرًا إلى مسؤولية الشركات المصنعة عن تخزين المعلومات وحمايتها بشكل مسؤول للحيلولة دون حدوث أية عمليات قرصنة إلكترونية على البيانات واختراقها.
وإلى جانب الرؤى الشاملة التي يتناولها حول قطاع تصنيع السيارات، يبحث التقرير في جهود شركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط لترسيخ مبادئ التنوع والشمول والإنصاف كركائز جوهرية ضمن استراتيجيتها عبر تطوير السياسات الداخلية ومبادرات المشاركة المجتمعية الخارجية التي تعكف على إطلاقها. ليس هذا فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل العديد من المجالات الأخرى مثل عمليات التوظيف والتدريب وتكافؤ الفرص بين الجنسين في تولي المناصب القيادية، وتدشين البرامج والحملات التوعوية التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإبرام الشراكات المتعلقة بريادة الأعمال، كمثال على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال. هناك أيضًا تحليل مستفيض لجهود الشركة في هذا الصدد ومساعيها لوضع حوكمة الشركات في مقدمة أولوياتها – وهي خطوة تنعكس بصورة جليّة في عددٍ من المجالات الحيوية، أبرزها حقوق الإنسان.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال السيّد/ جاك آبال، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط:
"في جنرال موتورز، نحن لا نتحدث فقط عن مستقبل أفضل، بل نتخذ خطوات واقعية لبلورته. فنحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في الحدّ من حوادث الطرق والانبعاثات الكربونية تمامًا، والتكدسات المرورية على الطرق، لاسيما وأننا في وضع قوي يمكننا من قيادة العاملين في مجال تصنيع السيارات نحو الشمولية والحوكمة من أجل بناء مجتمعات أكثر أمانًا. أضف إلى ذلك أن الثورة التكنولوجية الهائلة والتقنيات المبتكرة التي يشهدها عالمنا اليوم تعزّز من قدراتنا على إحداث طفرة كبيرة في التنقل الشخصي، وبناء عالم أفضل وأكثر أمانًا واستدامة. لذلك، نسعى للاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لتحقيق رؤيتنا بحيث ينعم الجميع بثمارها وتأثيراتها الإيجابية في شتى مناحي حياتهم اليومية. يسلّط هذا التقرير الضوء على السبل التي تتبناها شركات تصنيع السيارات كمحفزات لإحداث التغيير الاجتماعي وكيفية دمجها في السياسات والممارسات والمنتجات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعليه، يسعدنا العمل جنبًا إلى جنبٍ مع القيادة الإقليمية للشركة لتسريع وتيره التغيير الاجتماعي والمُضي نحو الحوكمة في إفريقيا والشرق الأوسط ".
ومن جهتها، قالت السيدة/ جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط:
"لقد جاءت تحليلاتنا الوافية في هذا التقرير لتؤكد أن شركات تصنيع السيارات تعطي الأولوية بشكل متزايد للمبادئ الاجتماعية والحوكمة، مدعومة بمجموعة واسعة من الحلول المبتكرة التي تحدث نقلة نوعية في هذا القطاع. يتزايد عدد السكان في العديد من مناطق التنمية العمرانية الجديدة في المنطقة، وهذه التحولات الديموغرافية تنتج حتمًا تحديات عديدة. وفقًا لتحليلاتنا الشاملة، نتوقع أن تلعب التطورات التكنولوجية التي تشهدها في مجال تصنيع السيارات، مثل الأنظمة الأتوماتيكية وأنظمة الاتصالات الذكية، دورًا بالغ الأهمية في معالجة بعض التحديات الاجتماعية التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بما يُفضي إلى تحسين جودة حياة الناس".
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير "قيادة التغيير الاجتماعي والمُضي نحو الحوكمة"، يمثّل الدراسة التحليلية الثانية التي تجريها مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركة جنرال موتورز، وذلك في أعقاب تقرير سابق حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، جاء تركيزه الأساسي منصبًا حول حماية البيئة.
ويأتي هذا التقرير كجزء من سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا بالتعاون مع شركائها، جنبًا إلى جنب مع أدوات بحث أخرى ذات صلة وثيقة بالموضوع، بما في ذلك مجموعة من المقالات والمقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل دولة.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على تقرير "قيادة التغيير الاجتماعي والمُضي نحو الحوكمة" وتحميله مباشرة عبر الرابط:
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