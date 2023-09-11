98٪؜ نسبة الإنجاز في جمرك الماضونة

وفي بداية الجولة قدّم المشرفون على تنفيذ المشروع عرضًا حول مقومات المشروع وما تضمنه من أعمال، ونسبة الإنجاز فيه والتي تجاوزت 98٪؜ حيث من المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين ثاني المقبل.

أبو السمن لفت إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.

وقال إن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.

ولفت الى المشروع جزءًا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1300 دونم وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.

وقال القضاة إن مركز جمرك عمان الجديد سيُسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، ويقلص الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات.

ولفت القضاة إلى أن دائرة الجمارك حرصت على استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتعلقة بالعمل الجمركي، بما يرفع من كفاءة العاملين ويحقق الأهداف الاقتصادية.

يذكر ان المشروع مقام على ارض مساحتها 1300 دونم تشكل جزءا من المخطط الشمولي للميناء البري لمنطقة الماضونة على طريق عمان التنموي.

وبلغت مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع 88 ألف متر مربع اضافة الى 612 الف متر من خدمات البنية التحتية.

وتم تنفیذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ التأجير التمويلي المنتھي بالتمليك، وتم اعتماد أنظمة إلكترونية لمراقبة عملیات وإجراءات المركز كاملاً، من دخول الشاحنة وحتى خروجھا كما سیتم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركية بطريقة آلیة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية.