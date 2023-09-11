شهد سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة شعاع كابيتال.

ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 120 مليون سهم بقيمة تجاوزت 39.2 مليون درهم بسعر 0.327 درهم للسهم.

وارتفع سهم الشركة خلال الجلسة بنسبة 2.75% عند مستوى 0.373 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.