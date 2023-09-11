مليارا درهم قيمة تداولات عقارات الشارقة في أغسطس

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 2 مليار درهم، خلال شهر أغسطس 2023، وذلك من خلال 3264 معاملة. وبلغ حجم المساحات المتداولة في معاملات البيع 5.1 ملايين قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه التقرير الشهري لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ويشهد القطاع العقاري شهرياً، نمواً مستمراً بفضل الرعاية المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في دعم القطاع العقاري.

تصنيف المعاملات

أظهرت إحصائية الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس، وصلت إلى 3264 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 781 معاملة بنسبة 24% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 308 معاملات بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 349 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2175 معاملة ونسبتها 66.6%.

معاملات البيع

وجرت معاملات البيع في 105مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 5.1 مليون قدم مربع، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 262 أرض فضاء، وبلغت معاملات الأراضي المبنية 228 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 291 معاملة من إجمالي المعاملات.

وتصدرت مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 168 معاملة، تلتها منطقة الخان بعدد 75 معاملة، ثم منطقة مزيرعة بـ 73 معاملة، ثم منطقة تلال بـ 61 معاملة بيع.

وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول 156.5 مليون درهم، تلتها منطقة الرقعة الحمراء بـ76.5 مليون درهم، وحققت منطقة الصجعة الصناعية حجم تداول بلغ 56 مليون درهم، ومنطقة تلال 53.6 مليونا.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي المدينة القاسمية بـ 14 معاملة، والبليدة بـ 6 معاملات. ومن حيث قيمة التداول، شهدت منطقة البليدة تداولات وصلت قيمتها إلى 11.9 مليون درهم، وتلتها منطقة المدينة القاسمية بحجم تداول 8.8 ملايين درهم.

وفي خورفكان تصدرت منطقة «حياوة 4» كأعلى منطقة تداول بـ 5 معاملات وصلت قيمتها إلى 2.6 مليون درهم. وفي كلباء، حققت منطقة «صناعية كلباء» أعلى عدد معاملات بيع وذلك بـ6 معاملات، بينما جاءت منطقة «الساف» أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.5 مليون درهم.