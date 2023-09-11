ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % خلال التداولات، بعد أن هبط واحداً في المئة تقريباً الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين، مرتفعاً 2.2 %، مع صعود أسعار المعادن، وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة كوفيسترو الألمانية 3.1 في المئة، بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة، إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حول خطة استحواذ.

اليابان



تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً، إذ أشار تقرير إلى نهاية مبكرة محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية، التي ينتهجها بنك اليابان المركزي.

وهبط المؤشر نيكاي 0.43 %، ليغلق عند 32467.76 نقطة، بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.4 % في وقت سابق من الجلسة. وتتبع المؤشر في البداية مكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقال نشرته صحيفة يوميوري بداية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية، عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند اثنين في المئة، ما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة. وقفز مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 4.69 %، في أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 ديسمبر، وكان أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة.

كما صعد مؤشر قطاع التأمين 2.15 في المئة، ومؤشر قطاع الوساطة 1.21 %.

وهيمنت أسهم القطاع المالي على قائمة الأسهم العشرة الأكثر ربحاً على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم ريسونا هولدنجز 6.54 في المئة، ليتصدر المؤشر.

أما قطاع العقارات، فكان الأسوأ أداء، بانخفاض 3.22 %.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع انخفاض سهمي طوكيو إلكترون وأدفانتست، 2.98 % و3.54 % على الترتيب.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، التداولات على ارتفاع 0.06 %، عند 2360.48 نقطة.