بلومبرغ: طرح أسهم «لولو» بالخليج في النصف الأول لـ2024

بلومبرغ: طرح أسهم «لولو» بالخليج في النصف الأول لـ2024
التاريخ
9/11/2023 7:23:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» يوسف علي، إنه من المرجح طرح أسهم شركته في الخليج منتصف العام المقبل.
بحسب ما نقلته بلومبرغ عن يوسف علي خلال حديثه للصحفيين على هامش «منتدى الاستثمار الهندي السعودي»، قال يوسف علي: «نحن نخطط لطرح عام أولي في الخليج وليس في الهند. لم يتم الانتهاء بعد من تحديد سوق المال (الذي سيتم إدراج الأسهم به)».
وأضاف أن المجموعة، التي استثمرت بالفعل 200 مليار روبية (2.4 مليار دولار)، تتوقع أن تصل استثماراتها في الهند إلى 500 مليار روبية بحلول عام 2025.
وتتجه المجموعة لافتتاح متاجر هايبر ماركت في «حيدر أباد» و«أحمد أباد»، كما تفكر في إنشاء متجر في «نويدا»، بحسب رئيس الشركة.
وكانت خطط الشركة في السابق طرح أسمها العام الجاري وإدراجها في بورصتي الرياض وأبوظبي، وتسعى لاقتراض 10 مليارات درهم لإعادة تمويل ديون، وفق ما نقلته بلومبرغ الشهر الماضي.
وقُدرت قيمة(لولو) بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020 عندما اشترت شركة استثمارية مدعومة من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي حصة 20% بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في المجموعة. وتدير الشركة مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.
والشركة التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي في أوائل التسعينيات، يبلغ دخلها السنوي حوالي 8 مليارات دولار ويعمل بها أكثر من 65000 شخص وتنتشر في 23 دولة بجميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
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