بلومبرغ: طرح أسهم «لولو» بالخليج في النصف الأول لـ2024

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» يوسف علي، إنه من المرجح طرح أسهم شركته في الخليج منتصف العام المقبل.

بحسب ما نقلته بلومبرغ عن يوسف علي خلال حديثه للصحفيين على هامش «منتدى الاستثمار الهندي السعودي»، قال يوسف علي: «نحن نخطط لطرح عام أولي في الخليج وليس في الهند. لم يتم الانتهاء بعد من تحديد سوق المال (الذي سيتم إدراج الأسهم به)».

وأضاف أن المجموعة، التي استثمرت بالفعل 200 مليار روبية (2.4 مليار دولار)، تتوقع أن تصل استثماراتها في الهند إلى 500 مليار روبية بحلول عام 2025.

وتتجه المجموعة لافتتاح متاجر هايبر ماركت في «حيدر أباد» و«أحمد أباد»، كما تفكر في إنشاء متجر في «نويدا»، بحسب رئيس الشركة.

وكانت خطط الشركة في السابق طرح أسمها العام الجاري وإدراجها في بورصتي الرياض وأبوظبي، وتسعى لاقتراض 10 مليارات درهم لإعادة تمويل ديون، وفق ما نقلته بلومبرغ الشهر الماضي.

وقُدرت قيمة(لولو) بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020 عندما اشترت شركة استثمارية مدعومة من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي حصة 20% بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في المجموعة. وتدير الشركة مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.

والشركة التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي في أوائل التسعينيات، يبلغ دخلها السنوي حوالي 8 مليارات دولار ويعمل بها أكثر من 65000 شخص وتنتشر في 23 دولة بجميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.