العراق بطلا لكأس ملك تايلاند

وتأخر موعد انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب غزارة الأمطار وتأثر أرضية الملعب التي غمرتها المياه.

وسبق أن خرج المنتخب العراقي منتصرا بركلات الترجيح أيضا من مباراته الأولى في هذه البطولة الودية بفوزه على الهند 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 أيضا، بينما تأهل صاحب الأرض بفوزه 2-1 على نظيره اللبناني الذي حل ثالثا بعد تغلبه يوم الأحد على الهند بهدف نظيف سجله مهدي الزين قبل قرابة ربع ساعة على النهاية.

وتشكل البطولة الرباعية الودية فرصة تحضيرية للمنتخبات المشاركة فيها من أجل تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر.

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