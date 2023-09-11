العراق بطلا لكأس ملك تايلاند

العراق بطلا لكأس ملك تايلاند
التاريخ
9/11/2023 7:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أحرز المنتخب العراقي لقب كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم، بفوزه على نظيره التايلاندي المضيف بركلات الترجيح 5-4 الأحد في النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وفي شيانغ ماي شمال البلاد، سجل للعراق أيمن حسين وأمجد عطوان في الدقيقتين 5 و65، ولتايلاند نيوكولاس ميكيلسون (35) وبوردين فالا (82)، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود الرافدين".
وتأخر موعد انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب غزارة الأمطار وتأثر أرضية الملعب التي غمرتها المياه.
وسبق أن خرج المنتخب العراقي منتصرا بركلات الترجيح أيضا من مباراته الأولى في هذه البطولة الودية بفوزه على الهند 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 أيضا، بينما تأهل صاحب الأرض بفوزه 2-1 على نظيره اللبناني الذي حل ثالثا بعد تغلبه يوم الأحد على الهند بهدف نظيف سجله مهدي الزين قبل قرابة ربع ساعة على النهاية.
وتشكل البطولة الرباعية الودية فرصة تحضيرية للمنتخبات المشاركة فيها من أجل تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر.
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