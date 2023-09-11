فنانة مصرية تكشف سبب اعتزالها -صورة



وقالت ميريهان: "أشكر جمهوري على مساندته لي، وردّ فعلهم على خبر اعتزالي فرّحني جداً"، وأضافت: "قرار اعتزالي كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".



وكانت ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا على غير عادتها.











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