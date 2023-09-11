فنانة مصرية تكشف سبب اعتزالها -صورة
التاريخ
9/11/2023 7:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية ميريهان حسين السبب الذي دفعها لإعلان اعتزالها الفن في حزيران (يونيو) الماضي، موجهةً رسالة شكر الى جمهورها على مساندتها بعد قرار الاعتزال.
وقالت ميريهان: "أشكر جمهوري على مساندته لي، وردّ فعلهم على خبر اعتزالي فرّحني جداً"، وأضافت: "قرار اعتزالي كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".
وكانت ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا على غير عادتها.
لها
MENAFN11092023000208011052ID1107044995
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.