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فنانة مصرية تكشف سبب اعتزالها -صورة

9/11/2023 7:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية ميريهان حسين السبب الذي دفعها لإعلان اعتزالها الفن في حزيران (يونيو) الماضي، موجهةً رسالة شكر الى جمهورها على مساندتها بعد قرار الاعتزال.


وقالت ميريهان: "أشكر جمهوري على مساندته لي، وردّ فعلهم على خبر اعتزالي فرّحني جداً"، وأضافت: "قرار اعتزالي كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".


وكانت ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا على غير عادتها.




لها


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