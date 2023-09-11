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ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب

9/11/2023 7:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بالعزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل في حصيلة غير نهائية.
وكتب ميسي عبر خاصية "استوري" على حسابه في "إنستغرام": "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب".




وأضاف أسطورة الكرة الأرجنتينية: "كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب".
وكان ميسي، قد غاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه إنتر ميامي على ضيفه سبورتينغ كنساس سيتي 3-2 اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية.

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