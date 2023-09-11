ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب









وأضاف أسطورة الكرة الأرجنتينية: "كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب".

وكان ميسي، قد غاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه إنتر ميامي على ضيفه سبورتينغ كنساس سيتي 3-2 اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية.

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