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رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي

9/11/2023 7:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة، وراح ضحيته أكثر من ألفي شخص في حصيلة أولية.
ونشر النجم البرتغالي المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام"، صورة للعلم المغربي وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب"، مضيفا: "أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".
ويملك رونالدو واحدا من أشهر الفنادق وأفخمها في المغرب بمدينة مراكش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أمس السبت، إن فندق النجم البرتغالي على مشارف مراكش أصبح ملجأ للناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر يوم الجمعة 8 سبتمبر.
يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم على غرار النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والأندية العالمية مثل برشلونة، وريال مدريد، وليفربول، سارعوا إلى دعم المغرب ومواساة الضحايا منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال.

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