ظهور نادر لابن نوال الزغبي -صورة
التاريخ
9/11/2023 7:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي تجمعها بابنها جورجي.
وفي التفاصيل، نشرت نوال الصورة على حسابها الخاص عبر انستغرام ، وظهرت فيها برفقة ابنها جورجي. وعلقت على الصورة بالقول: "هو كل شيء. هو قلبي. عشاء لطيف مع ابني جورجي".
ونادرا ما تنشر نوال صورا لابنيها التوأم جورجي وجوي.
يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أبناء هم جورج وجوي وتيا ديب من طليقها إيلي ديب.
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