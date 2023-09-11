المركزي الصيني يضخ 215 مليار يوان بالنظام المصرفي لهذا السبب



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.



وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

