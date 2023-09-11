المركزي الصيني يضخ 215 مليار يوان بالنظام المصرفي لهذا السبب
التاريخ
9/11/2023 7:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضخ بنك الشعب المركزي الصيني، الاثنين، 215 مليار يوان (أي نحو 50 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 % .
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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