مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين
التاريخ
9/11/2023 7:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، بتكثيف الجهود من أجل السماح بتصدير منتجات صناعة الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية.
وأكد في بيان، اليوم الاثنين، وجود فرص كبيرة لصادرات الأدوية الأردنية بالسوق الفلسطينية، وتلبية احتياجاتها في ظل السمعة والجودة العالية التي تتمتع بها، موضحا أن ذلك سيسهم في استغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع والتوسع بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة بالأسواق التصديرية، وأثبتت فعاليتها وحازت على ثقة القطاعات الطبية والصحية خارج المملكة.
وبين أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص، مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.
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