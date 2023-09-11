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مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

9/11/2023 7:15:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، بتكثيف الجهود من أجل السماح بتصدير منتجات صناعة الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية.


وأكد في بيان، اليوم الاثنين، وجود فرص كبيرة لصادرات الأدوية الأردنية بالسوق الفلسطينية، وتلبية احتياجاتها في ظل السمعة والجودة العالية التي تتمتع بها، موضحا أن ذلك سيسهم في استغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع والتوسع بعمليات الإنتاج.


وأشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة بالأسواق التصديرية، وأثبتت فعاليتها وحازت على ثقة القطاعات الطبية والصحية خارج المملكة.


وبين أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص، مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.

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