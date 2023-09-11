

وقالت: "لقد قررنا مواصلة وزيادة مساعدتنا لأوكرانيا. لقد قدمنا بالفعل المدفعية والذخيرة، ويمكن توفير المزيد، وهناك أيضا مسألة إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها. وسنكثف هذا العمل أيضا".



وذكرت كولونا أن فرنسا تعمل على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن تكتمل "بحلول نهاية العام".



وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد" الذي انطلق في 4 يونيو الماضي، ليس تباطؤا مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل.

RT