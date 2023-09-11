باريس تقر بأن الهجوم المضاد الأوكراني أكثر صعوبة مما كان متوقعا
التاريخ
9/11/2023 7:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا يبقى أكثر صعوبة مما توقعته كييف، لأسباب منها أن روسيا كانت مستعدة له بشكل جيد.
وقالت كولونا في حديث لإذاعة "آر إم سي" اليوم الاثنين: "قال (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي إن هذا (الهجوم) صعب لأن روسيا كانت مستعدة، وجهزت الكثير من خطوط الدفاع، وزرعت الألغام في المنطقة الواقعة بينها. لم يتم إيقاف الهجوم المضاد، (لكنه يسير) بصعوبة. وتبين أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعه الأوكرانيون".
وأشارت كولونا إلى أن توريد الأسلحة لا يزال يمثل الأولوية بالنسية لأوكرانيا، لذلك قررت فرنسا، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى باريس، زيادة المساعدة العسكرية لكييف.
وقالت: "لقد قررنا مواصلة وزيادة مساعدتنا لأوكرانيا. لقد قدمنا بالفعل المدفعية والذخيرة، ويمكن توفير المزيد، وهناك أيضا مسألة إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها. وسنكثف هذا العمل أيضا".
وذكرت كولونا أن فرنسا تعمل على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن تكتمل "بحلول نهاية العام".
وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد" الذي انطلق في 4 يونيو الماضي، ليس تباطؤا مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل.
RT
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