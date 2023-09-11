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باريس تقر بأن الهجوم المضاد الأوكراني أكثر صعوبة مما كان متوقعا

9/11/2023 7:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا يبقى أكثر صعوبة مما توقعته كييف، لأسباب منها أن روسيا كانت مستعدة له بشكل جيد.
وقالت كولونا في حديث لإذاعة "آر إم سي" اليوم الاثنين: "قال (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي إن هذا (الهجوم) صعب لأن روسيا كانت مستعدة، وجهزت الكثير من خطوط الدفاع، وزرعت الألغام في المنطقة الواقعة بينها. لم يتم إيقاف الهجوم المضاد، (لكنه يسير) بصعوبة. وتبين أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعه الأوكرانيون".
وأشارت كولونا إلى أن توريد الأسلحة لا يزال يمثل الأولوية بالنسية لأوكرانيا، لذلك قررت فرنسا، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى باريس، زيادة المساعدة العسكرية لكييف.


وقالت: "لقد قررنا مواصلة وزيادة مساعدتنا لأوكرانيا. لقد قدمنا بالفعل المدفعية والذخيرة، ويمكن توفير المزيد، وهناك أيضا مسألة إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها. وسنكثف هذا العمل أيضا".


وذكرت كولونا أن فرنسا تعمل على اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، والتي من المفترض أن تكتمل "بحلول نهاية العام".


وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يواجهه "الهجوم الأوكراني المضاد" الذي انطلق في 4 يونيو الماضي، ليس تباطؤا مؤقتا، بل فشل ذريع وكامل.

RT

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