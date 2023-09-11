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زين الأردن تقدم 60 دقيقة مجانية لمشتركيها للاتصال على المغرب -تفاصيل

9/11/2023 7:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن تقديم 60 دقيقة اتصال دولية مجانية لجميع مشتركيها للاطمئنان على الأهل والأحبة والأشقاء في المغرب، صالحة لنهاية يوم بعد غد الأربعاء 13 ايلول ، وذلك بعد الزلزال المؤسف الذي وقع بعدد من المناطق في المغرب الشقيق.
وأوضحت زين انه يمكن للمشتركين الحصول على الدقائق المجانية عن طريق تحديد رقم مغربي واحد للاتصال به باستخدام الرمز #212*.




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