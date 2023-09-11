زين الأردن تقدم 60 دقيقة مجانية لمشتركيها للاتصال على المغرب -تفاصيل
التاريخ
9/11/2023 7:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن تقديم 60 دقيقة اتصال دولية مجانية لجميع مشتركيها للاطمئنان على الأهل والأحبة والأشقاء في المغرب، صالحة لنهاية يوم بعد غد الأربعاء 13 ايلول ، وذلك بعد الزلزال المؤسف الذي وقع بعدد من المناطق في المغرب الشقيق.
وأوضحت زين انه يمكن للمشتركين الحصول على الدقائق المجانية عن طريق تحديد رقم مغربي واحد للاتصال به باستخدام الرمز #212*.
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