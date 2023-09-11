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وزير الخارجية: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

9/11/2023 7:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، عن تعازي الأردن إلى الأشقاء في ليبيا، بضاحيا الفيضانات التي شهدتها البلاد.


وقال الصفدي، إن الملك وجه بتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا.


وترحم وزير الخارجية على الضحايا، ودعا الله أن ينعم على المصابين بالشفاء.
وأعلن الصفدي تضامن الأردن مع الأشقاء الليبيين بالمطلق في ظرفهم الأليم.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة، بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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