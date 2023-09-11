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رئيس الدوري الإسباني يهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

9/11/2023 7:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من جديد دوري روشن السعودي، بسبب الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال هذا الصيف.
وفي تصريحات إعلامية، هاجم رئيس رابطة الليغا ما قامت به أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الأخير لتدعيم صفوفهم بلاعبين جدد.
وقال تيباس في تصريحاته: "أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم. الأمر ليس من قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم، لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية مستمرة لفترة دائما".
وعندما سئل تيباس عن اسم النادي الذي يلعب له كريم بنزيما، قال: "سيقول الجميع (آلـ، لا أعرف باقي الكلمة) لذلك الجميع لا يعرف أسماء هؤلاء الفرق، لذلك من المستحيل تقديم تطور بهذه الطريقة".
وأضاف رئيس الليغا: "في كرة القدم السعودية، إذا أرادوا التطور، فسيتعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم، والعلامات التجارية لمنافساتهم".
وتابع: "لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين فقط. للوصول إلى نفس عد متابعي الليغا، يجب أن يقدموا كثيرا على مستوى الحقوق السمعية والبصرية".
وأنفقت أندية دوري روشن الكبار أبرزها (الهلال و النصر و اتحاد جدة و أهلي جدة)، أموالا طائلة لضم لاعبين كبار من أوروبا في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أمثال كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار الذي انضم إلى نادي الهلال.

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