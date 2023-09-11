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ريال مدريد يواجه الإغراءات السعودية لمبابي بسلاح مبتكر

9/11/2023 7:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصل إدارة ريال مدريد محاولاتها للحصول على توقيع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في يناير/كانون ثان المقبل، بحسب تقرير صحفي.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد حتى الآن.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يجهز فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بندا مبتكرا في العقد المحتمل لمبابي مع الميرينجي، حيث سيضع شرطين جزائيين، أحدهما يتعلق بأندية السعودية وقطر، والآخر للأندية الأوروبية.
وقالت الشبكة إن الشرط الجزائي الخاص بالسعودية وقطر سيبلغ 1.2 مليار يورو، حيث يتخوف بيريز من احتمالية خسارة ريال مدريد خدمات مبابي، إذا حصل على عرض مغرٍ من المنطقة العربية.
وأضافت أن الشرط الجزائي المخصص للأندية الأوروبية، سيتراوح بين 800 مليون ومليار يورو، وهو مبلغ كبير من الصعب أن يدفعه نادٍ أوروبي، دون أن يتعرض لعقوبات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.
وتوقعت الشبكة الإسبانية أن يكون بيريز ملهما للأندية الأوروبية بهذا البند، في ظل مساعيها لحماية نجومها من الإغراءات الخليجية.

ملاعب

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