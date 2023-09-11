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الأردن يستورد 16 ألف طن من الأسماك سنويا

9/11/2023 7:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الوزارة تطلّع إلى التوسع في قطاع الاستزراع السمكي، وخلص استدامة تضمن وضوح حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق.


وأضاف الحنيفات، خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن جمعيات تربية الأسماك، أن الوزارة تتجه إلى دعم القطاع بعد توحيده ضمن حاضنة كبرى وواحدة، من خلال إحلال مراحل التصنيع في القطاع لضمان استيعاب المنتج مستقبلا عبر التبريد والتجميد وتوفير الاحتياج المحلي.


ويصل استيراد الأردن من الأسماك إلى 16 ألف طن سنويا، في حين من الممكن أن يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق إذا جرى تنظيم عمله، وتوفير الكميات والنوعيات المطلوبة في السوق من الأسماك النهرية والمياه العذبة.


وأوضح الحنيفات، أن الوزارة جاهزة لدعم الجهود الفردية والجمعيات من خلال تمويل يصل إلى 100 ألف دينار، وقرض منخفض الفوائد يصل إلى نصف مليون دينار، أو التشبيك مع المستثمرين لتوفير خطوط إنتاج تدعم توسع الإنتاج وانتظام التسويق.


ونوه إلى توجه الوزارة إلى دعم السوق المركزي للأسماك من خلال تمويل جزء من مسارات التجهيز.

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