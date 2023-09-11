طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة ابتداءً من 9 أكتوبر
التاريخ
9/11/2023 7:00:12 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إطلاق ست رحلات مباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرياض وجدة اعتباراً من 9 أكتوبر القادم، وذلك في إطار خطط طيران ناس للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان“نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 ، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وستنطلق رحلات الطيران الاقتصادي الرائد من الرياض ابتداءً من 9 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة. ومن جدة ابتداءً من 10 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت. ليربط إثيوبيا مع المملكة بست رحلات مباشرة في المجمل، بما يعزز وجهات السفر إلى افريقيا المُقدّمة من طيران ناس للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ويخطط لمضاعفة العدد بحلول عام 2030 إلى 165 وجهة. ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.
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