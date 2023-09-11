الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إطلاق ست رحلات مباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرياض وجدة اعتباراً من 9 أكتوبر القادم، وذلك في إطار خطط طيران ناس للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان“نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 ، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وستنطلق رحلات الطيران الاقتصادي الرائد من الرياض ابتداءً من 9 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة. ومن جدة ابتداءً من 10 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت. ليربط إثيوبيا مع المملكة بست رحلات مباشرة في المجمل، بما يعزز وجهات السفر إلى افريقيا المُقدّمة من طيران ناس للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ويخطط لمضاعفة العدد بحلول عام 2030 إلى 165 وجهة. ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.