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افتتاح (إكسبو إكسبو مينا) في الرياض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية

9/11/2023 7:00:12 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

افتتح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد شاكر أمس الأحد معرض (اكسبو اكسبو مينا) الذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وهو المعرض الأهم في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وقدم“شاكر” كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف القادمين من أنحاء العالم قائلاً:“إن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، وأن معدلات النمو هذا العام يزيد عن العام الماضي بما نسبته ١٥٪؜ خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة، بيد أن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام في رسالة واضحة لاستمرار نموه”، ثم قام بجولة على الأجنحة المشاركة في المعرض.

الهيئة هي الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر بتنظيم من الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين وأكثر من ١٠٠ شركة متخصصة في القطاع،وتبدأ مواعيد الزيارة للمعرض من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً طيلة أيام إقامة المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي يقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.

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