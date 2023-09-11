الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة تطوير مصر عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 -13 سبتمبر الجاري. وتسعي شركة تطوير مصر من خلال هذه المشاركة إلى دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج، الي جانب التوسع في تحقيق اهدافها الاستراتيجية الخاصة بتعزيز تواجدها في السوق العقاري السعودي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتعكس مشاركة تطوير مصر في المعرض قصة نجاحها فيما يتعلق بالتطوير العقاري، حيث يعتمد نموذج أعمال الشركة على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة، وتحرص علي تقديم قیمة مضافة لعملائها ومساھمیها وشركائها. فالمحفظة الاستثماریة لتطوير مصر تحتوي على 6 مشروعات كبري باستثمارات تتعدي 5 مليار دولار أمريكي، وفیما یتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها شركة تطویر مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الاعوام الماضية في خلق جودة حیاة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.

وتعرض شركة تطوير مصر من خلال مشاركتها في المعرض محفظتها الاستثمارية للتطوير العقاري في مصر والتي تحتوي على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في انحاء مختلفة من الجمهورية. وتقع ھذه المشروعات في منطقة البحر الاحمر: مشروع“المونت جلالة” الحائز على جوائز عالمیة متميزة ویقام على مساحة 545 فدان في مدینة العین السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع“فوكا باي” على مساحة 220 فدان ومشروعي“دي باي” علي مساحة 200 فدان و“سولت” علي مساحة 300 فدان ، ومنطقة شرق القاھرة: مشروع“بلومفیلدز” وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، ویُقام على مساحة 415 فدان، ویتضمن 90 فدانًا مخصصة لمنطقة تعلیمیة، ومنطقة غرب القاھرة: مشروع“ریفرز”، علي مساحة 100 فدان في الشیخ زاید الجديدة ،وبذلك تمكنت شركة تطویر مصر من وضع بصمتها في جمیع الأماكن الاستراتیجیة في السوق العقاري المصري.

وتأتي مشاركة تطوير مصر في المعرض في ضوء دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج واستراتيجيتها للتوسع في الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في المنطقة، مثل وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ومجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، حيث سبق وان اعلنت شركة تطوير مصر شهر مارس الماضي عن توقيع الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، مذكرة تفاهم مع الاستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية و الاستاذ عبد الرحمن الطويل – وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، و جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم.

كما اعلنت شركة تطوير مصر شهر مايو الماضي عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي إطار سعيها إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، اختارت شركة تطوير مصر السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية وتسعي هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة.

تعليقاً على هذه المشاركة صرح الدكتور أحمد شلبي، شریك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطویر مصر قائلاً:” سعداء بالمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانفتاح على الاسواق الخارجية ، والمساهمة في عرض المنتج العقاري المصري وجذب الاهتمام من راغبي الاستثمار، لا سيّما واننا نهدف من خلال هذه المشاركة الي تعزيز تواجدنا في السوق العقاري السعودي، حيث نعمل سوياً مع شركائنا مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية علي الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح اولي مشروعاته في السوق السعودي وبالتحديد في مدينة الرياض”

وأشاد شلبي بتجربة اختيار الشركة للسوق السعودي ضمن خطتها للتوسع الخارجي، مشيرًا أن السعودية تتميز بمقومات تنافسية عديدة تؤهل لجذب المطورين العقاريين سواء على مستوى الطلب إذ تعد المملكة ثاني دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان بعد مصر، ويتجاوز عدد السكان 32.17 مليون نسمة حتى الربع الأول عام 2023، ويبلغ متوسط عدد السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة 63%، ومستهدف بناء 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ، علاوة على إنشاء مشروعات سكنية وسياحية عالمية مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا. ذلك بالإضافة الي نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، بجانب وجود خطط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030 ، كما ان مجال التطوير العقاري في السعودية يعد من أفضل المجالات الاستثمارية التي تحرص الحكومة السعودية على تحسين وتعزيز بيئتها، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المستثمرين.

وتأتي مشاركة“تطوير مصر” في معرض سيتي سكيب العالمي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته في فترة لا تتعدي التسع سنوات والتي تمكنت خلالهم ان تصبح احدي كبري شركات التطوير العقاري في مصر، لأنها تنمكنت من وضع بصمتها الخاصة في جميع المناطق الاستراتيجية للتطوير العقاري في مصر، وهي شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، إذ بدأت“تطوير مصر” مسيرتها بمشروع ألمونت الجلالة على ساحل البحر الأحمر، والذي حققت فيه نجاحًا كبيرًا ثم إنطلقت بعده لمحطات عدة مكنتها من التوسع والإزدهار.