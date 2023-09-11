شركة تطوير مصر تعرض قصة نجاحها في مجال التطوير العقاري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي
التاريخ
9/11/2023 7:00:11 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت شركة تطوير مصر عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 -13 سبتمبر الجاري. وتسعي شركة تطوير مصر من خلال هذه المشاركة إلى دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج، الي جانب التوسع في تحقيق اهدافها الاستراتيجية الخاصة بتعزيز تواجدها في السوق العقاري السعودي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتعكس مشاركة تطوير مصر في المعرض قصة نجاحها فيما يتعلق بالتطوير العقاري، حيث يعتمد نموذج أعمال الشركة على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة، وتحرص علي تقديم قیمة مضافة لعملائها ومساھمیها وشركائها. فالمحفظة الاستثماریة لتطوير مصر تحتوي على 6 مشروعات كبري باستثمارات تتعدي 5 مليار دولار أمريكي، وفیما یتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها شركة تطویر مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الاعوام الماضية في خلق جودة حیاة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.
وتعرض شركة تطوير مصر من خلال مشاركتها في المعرض محفظتها الاستثمارية للتطوير العقاري في مصر والتي تحتوي على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في انحاء مختلفة من الجمهورية. وتقع ھذه المشروعات في منطقة البحر الاحمر: مشروع“المونت جلالة” الحائز على جوائز عالمیة متميزة ویقام على مساحة 545 فدان في مدینة العین السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع“فوكا باي” على مساحة 220 فدان ومشروعي“دي باي” علي مساحة 200 فدان و“سولت” علي مساحة 300 فدان ، ومنطقة شرق القاھرة: مشروع“بلومفیلدز” وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، ویُقام على مساحة 415 فدان، ویتضمن 90 فدانًا مخصصة لمنطقة تعلیمیة، ومنطقة غرب القاھرة: مشروع“ریفرز”، علي مساحة 100 فدان في الشیخ زاید الجديدة ،وبذلك تمكنت شركة تطویر مصر من وضع بصمتها في جمیع الأماكن الاستراتیجیة في السوق العقاري المصري.
وتأتي مشاركة تطوير مصر في المعرض في ضوء دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج واستراتيجيتها للتوسع في الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في المنطقة، مثل وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ومجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، حيث سبق وان اعلنت شركة تطوير مصر شهر مارس الماضي عن توقيع الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، مذكرة تفاهم مع الاستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية و الاستاذ عبد الرحمن الطويل – وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، و جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم.
كما اعلنت شركة تطوير مصر شهر مايو الماضي عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي إطار سعيها إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، اختارت شركة تطوير مصر السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية وتسعي هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة.
تعليقاً على هذه المشاركة صرح الدكتور أحمد شلبي، شریك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطویر مصر قائلاً:” سعداء بالمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي، وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانفتاح على الاسواق الخارجية ، والمساهمة في عرض المنتج العقاري المصري وجذب الاهتمام من راغبي الاستثمار، لا سيّما واننا نهدف من خلال هذه المشاركة الي تعزيز تواجدنا في السوق العقاري السعودي، حيث نعمل سوياً مع شركائنا مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية علي الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح اولي مشروعاته في السوق السعودي وبالتحديد في مدينة الرياض”
وأشاد شلبي بتجربة اختيار الشركة للسوق السعودي ضمن خطتها للتوسع الخارجي، مشيرًا أن السعودية تتميز بمقومات تنافسية عديدة تؤهل لجذب المطورين العقاريين سواء على مستوى الطلب إذ تعد المملكة ثاني دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان بعد مصر، ويتجاوز عدد السكان 32.17 مليون نسمة حتى الربع الأول عام 2023، ويبلغ متوسط عدد السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة 63%، ومستهدف بناء 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ، علاوة على إنشاء مشروعات سكنية وسياحية عالمية مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا. ذلك بالإضافة الي نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، بجانب وجود خطط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030 ، كما ان مجال التطوير العقاري في السعودية يعد من أفضل المجالات الاستثمارية التي تحرص الحكومة السعودية على تحسين وتعزيز بيئتها، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المستثمرين.
وتأتي مشاركة“تطوير مصر” في معرض سيتي سكيب العالمي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته في فترة لا تتعدي التسع سنوات والتي تمكنت خلالهم ان تصبح احدي كبري شركات التطوير العقاري في مصر، لأنها تنمكنت من وضع بصمتها الخاصة في جميع المناطق الاستراتيجية للتطوير العقاري في مصر، وهي شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، إذ بدأت“تطوير مصر” مسيرتها بمشروع ألمونت الجلالة على ساحل البحر الأحمر، والذي حققت فيه نجاحًا كبيرًا ثم إنطلقت بعده لمحطات عدة مكنتها من التوسع والإزدهار.
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