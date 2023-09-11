ميتا تطور نظاما جديدا أكثر قوة للذكاء الاصطناعي



وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزا العام المقبل. وأضافت أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم "لاما 2".



و "لاما 2" هو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي وفق نظام المصدر المفتوح أطلقته ميتا في يوليو .



وقالت صحيفة وول ستريت إن النظام المخطط له والذي لا يزال من المتوقع أن يشهد تغييرات سيساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصا متطورا وتحليلات ومخرجات أخرى.



وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ميتا تتوقع بدء التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل عام 2024.

ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق على التقرير



البيان