وقد تم تحقيق هذا الرقم القياسي من خلال مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي حيث تم تصنيع 2,623,738 متر من أفضل أنواع المناديل الورقية خلال يوم واحد فقط، حيث أنتجت الآلة 13.2 جرام لكل متر مربع بمعدل 2,222 متراً في الدقيقة، لتسجل رقماً غير مسبوق في القطاع.

وحضر محكّم رسمي معتمد من غينيس للأرقام القياسية إلى مصنع النخيل التابع لمجموعة فاين الصحية القابضة في أبو ظبي للتحقق من الإنجاز المميز، الذي يعكس التزام المجموعة بتخطي حدود الابتكار والارتقاء بمستوى التميز في الإنتاج. وأجرى المسؤولون عمليات تحقق ومعاينة دقيقة وممنهجة للمعدات الأساسية ومعايير سير العملية الإنتاجية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "فخور بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه فريقنا، لا سيما مع المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع المناديل الورقية بوجود شركات عالمية كبيرة تتمتع بإرث عريق وتجارب واسعة تعود إلى عقود. نحن نمثل الجيل الثاني الذي يكمل مسيرة العمل لمجموعة عائلية فلسطينية أردنية، تعتبر نموذجاً صناعياً وتجارياً ناجحاً بامتياز مع حضور مستدام، وانتشار واسع.

لطالما كنا على ثقة تامة بقدرتنا على منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع، وهو ما يؤكده الرقم القياسي الجديد الذي حققناه."

ومن جانبه، قال سمير مسعود، مدير إدارة سلسلة التوريد والتزويد لدى مجموعة فاين الصحية القابضة في الإمارات: "أخذنا على عاتقنا رحلةً جديدة تنسجم مع رؤيتنا وتستند إلى التزامنا بتلبية الطلب المتنامي على الورق الخام "الجامبو".

وبدأت هذه الجهود في تموز العام الماضي مع زيادة السرعة الأولية للإنتاج من 2,000 متر في الدقيقة إلى 2,100 بحلول شهر آب 2022، بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي يمتلكها فريقنا في هذا المجال. ونجح الفريق بحلول آذار 2023 في الوصول إلى سرعة إنتاج 2,222 متر في الدقيقة خلال 24 ساعة فقط، وقمنا عندها بدعوة فريق غينيس للأرقام القياسية للتحقق من هذا الإنجاز وتوثيقه".

هذا وتقدم مجموعة فاين الصحية القابضة باقة من المنتجات الحائزة على الجوائز، والتي تشمل الورق الصحي المعقم من مناديل الوجه والمطبخ وورق الحمام وحفاضات الأطفال وكبار السن وورق الخام.

ومنذ تأسيسها قبل 65 عاماً، حصدت مجموعة فاين عدة جوائز، من بينها شهادة التميز في الاستدامة البيئية من شركة تشب (CHEP)، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التوريد والتزويد، والتي تمثل خير دليل على التزام المجموعة بممارسات الاستدامة ومساعيها الحثيثة للحد من تأثيرها على البيئة.