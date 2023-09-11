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العتوم يُقرر إغلاق مستشفى خاص في اربد

9/11/2023 6:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ اربد رضوان، إنه تم اليوم الاثنين، إغلاق إحد المستشفيات الخاصة في مدينة اربد، بناء على تنسيب من وزارة الصحة، نتيجة نقص الخدمات اللوجستية.


وأوضح العتوم، أن الإغلاق جاء نتيجة وجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية في المستشفى، إضافة إلى وجود بعض النواقص المتصلة بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية، الى جانب حاجة المستشفى لإصلاحات في البناء.


وأشار، إلى أن الإغلاق سيستمر لحين تصويب كامل الأوضاع التي تتطلبها الوزارة وتخص المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها أمس وضمت ممثلين عن الدوائر المعنية قامت بالكشف على المستشفى وأوردت بعض الملاحظات المهمة، والتي تحتاج الى معالجة فورية.


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