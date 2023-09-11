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دنيا سمير غانم تحتفل بيوم ميلاد زوجها برسالة رومانسية

9/11/2023 6:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان احتفلت بها بيوم ميلاده.


ووجّهت دنيا من خلال الصور رسالة رومانسية الى زوجها، حيث كتبت معلّقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يوفقك دايماً ويكافئك على قد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس وإحساسك إنك دايماً عايز كل حاجة تبقى أحسن، وعمري ما هنسى أد إيه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي. ربنا يخليك لينا".
وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي قد كرَّم دنيا سمير غانم عن مسلسل "جت سليمة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وعبّرت دنيا عن سعادتها بهذا التكريم، حيث نشرت مجموعة صور برفقة مايا مرسي من الاحتفالية التي نظّمها المجلس بعنوان "المرأة في دراما رمضان"، وعلّقت عليها قائلةً: "تشرفت بتكريمي من المجلس القومي للمرأة عن مسلسل "جت سليمة"... شكراً جزيلاً للدكتورة مايا مرسي على اهتمامك وتشجيعك، وشكراً لفريق عمل المسلسل على مجهودكم وإخلاصكم".

لها


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