مدفيديف يدعو لسحب الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي



جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "زاخاروفا تتهم الولايات المتحدة بتدمير الوجود القنصلي الروسي في أراضيها. أحسن القادة الأوربيون، زعماء بروكسل المباشرين الصادقين، بتصريحهم للمواطنين الروس هكذا مباشرة ودون مواربة: أنتم مواطنون من الدرجة الثانية بالنسبة لنا".



ويرى مدفيديف أن ما فعله الاتحاد الأوروبي ليس "عقابا ضد النظام العدواني الإجرامي في الكرملين"، إنما هو ببساطة "بصقة في وجه كل مواطن روسي"، و"من جانبنا"، يقول مدفيديف، "لن نفرض قيودا انتقامية على مواطني الاتحاد الأوروبي فنحن لسنا عنصريين، على عكس العديد من قادة هذه البلدان التي خدم أقرابهم في قوات الأمن الخاصة للنازي. ومن يأتون إلى روسيا عادة يحبونها ويقدرونها".



وتابع مدفيديف: "سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي لفترة من الوقت. وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى بلادنا، وحينما يقوم البلهاء العابثون في بروكسل بالتغوط في سراويلهم (وتنانيرهم بطبيعة الحال)، لإخلاء السفارات، قبل أحداث معينة ومحددة للغاية. لنرى ما سيفعل هؤلاء الوحوش".



وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت قرارا، الأسبوع الماضي، يمنع دخول المواطنين الروس دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا، ونقل بعض الأغراض الشخصية من بينها الهواتف الذكية.

RT