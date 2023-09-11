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الإمارات.. العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية

9/11/2023 6:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإماراتية عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلة الخميس الماضي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن فرق البحث عثرت على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف".


وكانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.


ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.

RT

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