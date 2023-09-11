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الصحة تستعد لإعطاء مطعوم الإنفلونزا وتكشف عن الفئات التي ستتلقى اللقاح

9/11/2023 6:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن الوزارة وفرت مطعوم الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي.
وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستبدأ بإعطائه للفئات المستهدفة بعد اجتيازه الفحوصات المخبرية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف أن الوزارة ستعطيه مجانا للأطباء في أقسام الإسعاف والطوارئ كونهم يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر والأشخاص كبار السن وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والضغط والسكري والسرطان والسيدات اللواتي يخططن للحمل وليس أثناء فترة الحمل.
وأشار الشبول إلى أن مطعوم الإنفلونزا يعطى للمرضى والفئات الأكثر حاجة خلال فصل الخريف وقبل حلول فصل الشتاء.
وبيّن أن فيروسات الإنفلونزا تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء وأن ظهورها في الوقت الحالي هو أمر طبيعي ولا يستدعي القلق لافتا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر.
يذكر أن موسم الإنفلونزا في الأردن عادة يبدأ في شهر كانون الأول ويستمر حتى شباط من كل عام، وفق تصريحات سابقة لوزارة الصحة.

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