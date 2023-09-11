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12 زلزالا أرعب الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

9/11/2023 6:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا تزال فرق الإنقاذ والإغاثة في المغرب تكثف جهودها أملا في العثور على ناجين تحت ركام المباني المنهارة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في وقت متأخر، مساء الجمعة الماضي، متسببا في مقتل أكثر من 2100 شخص، بحسب أحدث إحصاء نشر أمس الأحد، مع توقعات بارتفاع عدد القتلى مع وصول رجال الإنقاذ إلى المناطق الجبلية النائية المتضررة بشدة.
وعلى مدار 25 عاما، شهدت عدة دول العديد من الزلازل، كان أكثرها دموية وفقا لأرشيف "أسوشييتد برس"، وبيانات الحكومات ، وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية على النحو التالي:


8 سبتمبر/أيلول 2023: في المغرب، قتل زلزال بقوة 6.8 درجات أكثر من 2122 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية.


6 فبراير/شباط 2023: في تركيا وسورية، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 21600 شخص.


25 إبريل/نيسان 2015: في نيبال، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 8800 شخص.


11 مارس/آذار 2011: زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يؤدي إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.


12 يناير/كانون الثاني 2010: في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجات. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316 ألفا، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.


12 مايو/أيار 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص.
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27 مايو/أيار 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة الإندونيسية.


8 أكتوبر/تشرين الأول 2005: زلزال بقوة 7.6 درجات يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية.


26 ديسمبر/كانون الأول 2004: زلزال بقوة 9.1 درجات في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.


26 ديسمبر/كانون الأول 2003: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.


26 يناير/كانون الثاني 2001: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب ولاية غوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.


17 أغسطس/آب 1999: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب مدينة إزميت في تركيا، ما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.

العربي الجديد


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