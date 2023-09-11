12 زلزالا أرعب الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل



8 سبتمبر/أيلول 2023: في المغرب، قتل زلزال بقوة 6.8 درجات أكثر من 2122 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية.



6 فبراير/شباط 2023: في تركيا وسورية، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 21600 شخص.



25 إبريل/نيسان 2015: في نيبال، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 8800 شخص.



11 مارس/آذار 2011: زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يؤدي إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.



12 يناير/كانون الثاني 2010: في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجات. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316 ألفا، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.



12 مايو/أيار 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص.

قضايا وناس

آلاف من متضرري زلزال المغرب يبيتون في العراء: فقدنا كل شيء

27 مايو/أيار 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة الإندونيسية.



8 أكتوبر/تشرين الأول 2005: زلزال بقوة 7.6 درجات يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية.



26 ديسمبر/كانون الأول 2004: زلزال بقوة 9.1 درجات في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.



26 ديسمبر/كانون الأول 2003: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.



26 يناير/كانون الثاني 2001: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب ولاية غوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.



17 أغسطس/آب 1999: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب مدينة إزميت في تركيا، ما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.

العربي الجديد