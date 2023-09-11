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إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

9/11/2023 6:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدخل القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء >
وتترقب أوساط صحفية وحقوقية وشعبية في الأردن دخول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ بعد مصادقة جلالة الملك عليه.
وتباينت آراء الاردنيون حول المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي يعتبره كثيرون تقييدا للحريات ، ويرى اخرون انه سيضبط مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في الاردن .
وبحسب الحكومة جاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".
فيما يتضمن القانون المعدل لقانون السير تغليظاً للمخالفات والعقوبات بحق مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها.
ووفق الحكومة جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

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