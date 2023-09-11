مخاطر عديدة سببها نقص الحديد في الجسم .. إحذرها



كما تشمل آثار نقص الحديد تشقّق زوايا الفم وتكسر الأظافر وتقصف الشعر أو سقوطه، وكذلك زيادة الحساسية تجاه البرودة، فضلا عن الإعياء المزمن وعدم القدرة على العمل وشحوب الوجه والإحساس بالدوار وقلة التركيز، والإصابة بنوبات اكتئاب.

وأكد الطبيب الألماني بيتر نيلسن من مستشفى هامبورغ إبندورف الجامعي لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن نحو 30% إلى 50% من النساء اللائي يمررن بفترات الطمث يعانين من نقص الحديد بسبب فقد أجسامهن الدم بصورة مستمرة.



كما أوضح نيلسن أن الكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف وثلاثة أعوام وكذلك المراهقين بين 12 و14 عاما يعانون أيضا من نقص الحديد في هذه المراحل العمرية نتيجة مرورهم بمراحل النمو.



وأضاف الطبيب أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يمكن أن يعانوا أيضا من سوء امتصاص الحديد بأجسامهم بسبب اتساع الأنسجة الدهنية في منطقة البطن، زيادة على من يمارسون رياضات قوة التحمل والنباتيين.



وحسب الموقع الألماني المذكور، فيمكن علاج مشكلة نقص الحديد بشكل طبيعي من خلال تعديل النظام الغذائي والإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الحديد مثل السبانخ واللحوم وكبد الحيوانات، لكن شريطة عدم تناول اللحوم بكثرة أو إمداد الجسم بكميات كبيرة من الحديد، لأن ذلك يؤدي إلى إحداث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي للسكر بالدم وكذلك إلى الإصابة بمتاعب في المفاصل.

الجزيرة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة