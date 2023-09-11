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التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

9/11/2023 6:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
توقع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن يبدأ تقديم طلبات التجسير للطلبة الناجحين في شهادة امتحان الشامل الراغبين بالتسجيل في البرنامج العادي بالجامعات الأردنية الرسمية، الخميس المقبل.
وأضاف الخطيب اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لإتاحة الفرصة لطلبة الدورات الثلاث الشتوية والربيعية والصيفية التقديم من خلاله.
وأشار أنه من المتوقع أن يستمر تقديم طلبات التجسير للطلبة الناجحين في الشامل من 4 إلى 5 أيام.
وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أعلن أمس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023.

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